Мэй представила новую сделку по "брекситу"

Текст нового варианта сделки по "брекситу" будет опубликован в пятницу. Об этом сообщила, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По ее словам, если депутаты Палаты общин одобрят этот вариант соглашения до ухода на летние каникулы, то Великобритания сможет покинуть Евросоюз уже к концу июля.

Отвергните эту сделку, и все, что у нас останется - раздор и тупик. Мы рискуем покинуть Евросоюз без соглашения, против чего выступает эта Палата общин. Совместными усилиями мы рискуем остановить "брексит", чего британский народ просто не потерпит. Это может привести к еще большему расколу в то время, когда мы должны выступать единым фронтом в национальных интересах Тереза Мэй

Соглашение, состоящее из 10 пунктов, содержит ряд обещаний Мэй в целях заполучить поддержку со стороны парламентских партий. Главное из которых – дать депутатам высказаться по поводу проведения второго референдума по "брекситу".

Однако даже на таких условиях лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что его партия не поддержит соглашение.

Ни один лейборист в парламенте не сможет проголосовать за сделку, исходя из обещания премьер-министра, которой осталось проработать на посту несколько дней. Даже если премьер-министр сможет выполнить обещанное, соглашение, которое она нам предлагает, не содержит компромиссных вариантов. Ее план из десяти пунктов пронизан противоречиями и принятием желаемого за действительное Джереми Корбин

Голосование в парламенте по сделке Терезы Мэй должно пройти в начале июня, тогда же, по словам главы комитета консервативной партии Грэма Брейди, будет определена дата ухода премьер-министра со своего поста.