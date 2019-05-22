Мэй представила новую сделку по "брекситу"

Текст нового варианта сделки по "брекситу" будет опубликован в пятницу. Об этом сообщила, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
По ее словам, если депутаты Палаты общин одобрят этот вариант соглашения до ухода на летние каникулы, то Великобритания сможет покинуть Евросоюз уже к концу июля.
Соглашение, состоящее из 10 пунктов, содержит ряд обещаний Мэй в целях заполучить поддержку со стороны парламентских партий. Главное из которых – дать депутатам высказаться по поводу проведения второго референдума по "брекситу".
Однако даже на таких условиях лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что его партия не поддержит соглашение.
Голосование в парламенте по сделке Терезы Мэй должно пройти в начале июня, тогда же, по словам главы комитета консервативной партии Грэма Брейди, будет определена дата ухода премьер-министра со своего поста.