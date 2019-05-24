Большие бусы «мраморной леди»

С Терезой Мэй уходит и её стиль, который называют уникальным. Предпочтения премьера далеки от классических. Но в остальном эксперты от мира моды весьма часто использовали слово «безупречный».

Среди самых заметных элементов этого стиля — крупные бусы разных цветов, причём каждый день новые. Журналисты разыскали итальянскую компанию, чьим аксессуарам отдаёт предпочтение глава кабинета.

Анна Бини, сотрудница компании:

«Среди поклонников нашей продукции — Тереза Мэй, и мы были очень рады, когда увидели в новостях, в газетах, что она носит наши бусы».

Мирта Фроссини, дизайнер:

«У неё много наших аксессуаров; не сказать, что все — у нас более 140 вариантов, — но в её гардеробе очень большой выбор».

Британские журналисты подметили, что изначально Мэй подражала в украшениях своей знаменитой предшественнице Маргарет Тэтчер: длинные нитки жемчуга и крупные броши. Однако со временем она выработала свой собственный стиль, соответствующий имиджу: за стойкость и невозмутимость, с которыми она встречала победы и поражения, ещё в начале карьеры её прозвали «мраморной леди».