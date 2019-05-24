Тереза Мэй: как "брексит" определил и уничтожил премьер-министра

«По-моему экономическая выгода от членства в ЕС понятна. Участие в торговом блоке с населением 500 млн человек очень важно для нас. Я думаю, что в Великобританию приходят инвесторы именно потому, что Великобритания часть ЕС».

Эти слова произнесла за месяц до референдума по «брекситу» в мае 2016 Тереза Мэй, тогда министр внутренних дел страны. Она вряд ли понимала, как изменится ее политическая карьера после голосования.

«Брексит» открыл для нее двери Даунинг-стрит. Он же положил конец ее премьерству.

Сразу после победы в гонке за премьерское кресло Мэй была полна решимости претворить в жизнь решение, принятое на референдуме. «"Брексит" значит "Брексит"!» - повторяла она как мантру.

В марте 2017 года Мэй запустила формальный процесс выхода Великобритании из ЕС, а через месяц неожиданно объявила о досрочных выборах, надеясь усилить влияние возглавляемой ей Консервативной партии.

Ход не удался, и партия потеряла большинство в парламенте. Именно этот провал привёл к тому, что для Мэй стало невозможным согласовать сделку по "брекситу" с британскими законодателями.

Мэй отправилась на поиски путей выхода из ЕС со слоганом: «Сильное и стабильное управление». Тем временем, после обнародования ее проекта соглашения с Брюсселем, несколько министров покинули правительство в знак протеста. По их мнению, план Мэй шел вразрез с интересами британских граждан, голосовавших за «брексит».

Мэй стала персоной нон-грата не только среди европейских элит, но и дома. В некоторых политических кругах ее хвалили за решимость и приверженность результатам референдума, несмотря на то, что ее план не удовлетворил ни ее противников, ни ее сторонников.

С тех пор сделка о выходе Великобритании из ЕС несколько раз проваливалась на голосовании в парламенте, а Мэй прошла испытание на состоятельность в качестве лидера вотумом доверия.

Нерешительность британских политиков привела к тому, что "брексит" отложили до конца октября этого года, а премьер-министр, поддавшись турбулентным настроениям парламентариев, предложила ряд уступок, в том числе - голосование о проведении второго всеобщего референдума.

24 мая, Тепреза Мэй объявила о своем уходе с поста лидера Консервативной партии, и, как следствие, с поста премьер-министра. Выступая на Даунинг-стрит, Мэй заявила, что её преемник непременно завершит процесс выхода Великобритании из Евросоюза.