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Boeing 737 MAX может получить лицензию до конца июня

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 Андрей Позняков 
Boeing 737 MAX может получить лицензию до конца июня
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Федеральное управление гражданской авиации США планирует до конца июня выдать лицензию на возобновление полётов лайнеров Boeing 737 Max. Такое уведомление направлено в ООН, — сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Как отмечает агентство, оформление новых разрешений на эксплуатацию в других странах может занять значительное время.

Простой самолётов грозит «Боингу» длительными судебными разбирательствами. На фоне торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином десять китайских авиакомпаний подали иски против американской корпорации с требованием компенсаций. Китайская ассоциация воздушного транспорта оценивает общий ущерб от простоя лайнеров Boeing 737 MAX более чем в полмиллиарда долларов.

«Боинг» рекомендовал приостановить полёты своих новейших самолётов в начале марта после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, которые связывают с ошибками в работе программного обеспечения пассажирских лайнеров.

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