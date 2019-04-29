Boeing: признания и извинения

"Компания Boeing сожалеет о гибели людей, эта трагедия лежит на нас тяжёлым грузом. Мы понимаем, какое горе переживают семьи и друзья пассажиров и членов экипажа, мы выражаем им наши глубочайшие соболезнования. Пожалуйста, давайте все вместе почтим минутой молчания память 346 человек, которые находились на этих двух рейсах", - такими словами начал генеральный директор Boeing Co Деннис Муйленбург встречу с акционерами - первую после мартовской авиакатастрофы Boeing737 МАХ в Эфиопии, после которой во многих странах мира начались расследования.

От лица компании Муйленбург принёс извинения всем, кого затронули трагедии с участием самолётов Boeing 737 MAX. В начале апреля он признал, что вина за катастрофу в Эфиопии 10 марта и 29 октября прошлого года в Индонезии лежит на программном обеспечении самолетов.

О проблемах с Boeing 737 МАХ сообщили бывшие и нынешние сотрудники компании, позвонившие на горячую линию после эфиопской катастрофы. Все самолёты этого типа по всему миру были заземлены регуляторами.

Boeing отказался от финансового прогноза на 2019 год и приостановил выкуп акций на фоне растущих опасений. Акционеры Boeing подали коллективный иск против авиастроителя, обвинив его в сокрытии информации о недостатках в безопасности. В число обвиняемых вошли глава компании Деннис Муйленбург и финансовый директор Грегори Смит.