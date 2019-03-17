Новые детали крушения "Боинга" в Эфиопии

В кенийском посольстве в Аддис-Абебе прошла поминальная служба по жертвам авиакатастрофы, в которой погибли 157 человек.

Тем временем, стало известно, что перед исчезновением с радаров пилот разбившегося в Эфиопии самолета запрашивал разрешение набрать высоту.

Об этом рассказал агентству "Рейтер" источник, ознакомившийся с данными бортовых самописцев.

Обнаруженные на месте крушения Boeing 737 MAX 8 "черные ящики" изучают во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

По словам источника, после взлета самолет набрал нетипично высокую скорость. Вскоре пилот сообщил диспетчеру о проблемах и попросил разрешения набрать высоту в 14 тыс. футов (4 тыс. 267 метров) над уровнем моря, что составляет примерно 6,4 тыс. футов (1 тыс. 951 метр) над аэропортом Аддис-Абебы. Вслед за этим пилот запросил срочное разрешение на возвращение в воздушную гавань. На высоте 10,8 тыс. футов (3 тыс. 292 метра) над уровнем моря самолет исчез с радаров.

"Он (пилот) сказал, что у него проблемы с управлением полетом. Вот почему он хотел набрать высоту", - рассказал источник. Рейтер уточняет, что, по словам экспертов, пилоты обычно делают такие запросы, когда испытывают проблемы невысоко от земли и хотят получить место для маневра и избежать полета над местностью со сложным рельефом. Отмечается, что вокруг Аддис-Абебы холмистая местность, а к северу расположена горная цепь Энтото.

"Сбор образцов ДНК у родственников уже начался. С живущими за границей близкими погибших мы свяжемся через другой филиал "Эфиопских авиалиний". Идентификация жертв, вероятно, займет от пяти до шести месяцев", – заявила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес.

10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании "Эфиопские авиалинии", выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение через несколько минут после взлета. В конце октября прошлого года в результате крушения самолета этой же модели в Индонезии жертвами стали 189 человек.

После происшествий эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена во многих странах.