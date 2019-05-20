Велофестиваль в Москве

Велосипеды, самокаты и даже унициклы. В воскресенье более 40 тысяч человек приняли участие в московском велофестивале. На радость любителей активного образа жизни и просто хорошей погоды дороги в центре российской столицы были перекрыты.

"Очень весело, хорошее настроение, хорошая погода - отличный повод прокатиться", - говорит москвичка.

"Для москвича-велосипедиста, который любит Москву, велопарад - ни с чем не сравнимое удовольствие. Садовое кольцо, свободное от машин, в котором обычно в пробках задыхаешься, - это просто рай, это весна, это радость, это положительные эмоции", - признается участник велозабега.

Яркие образы, громкая музыка и майская Москва. Утром с проспекта Сахарова стартовала любительская гонка. Она собрала свыше тысячи спортсменов из 50 стран в том числе из Германии, Испании, ОАЭ. Позже по Садовому кольцу мог прокатиться любой желающий.