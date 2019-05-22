Знаменитость и власть

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Слава и власть сопровождают друг друга. Знаменитости часто приезжают в Брюссель, чтобы заручиться поддержкой деятелей Евросоюза для своих дел, получить положительную огласку и доступ к фондам.

Сейчас многие звёзды сами баллотируются в Европарламент. Певец-космополит Франсис Лаланн пытается завоевать голоса активистов французского движения «жёлтых жилетов». Он представляет себя как альтернативу Макрону и Ле Пен.

В Греции коалиция "Сириза" включила в свой список популярного актёра Алексиса Георгулиса. Он играл в американо-испанском фильме ««Моё большое греческое лето».

Итальянка Джузи Версаче обрела известность своей борьбой за права инвалидов и участием в спортивных состазаниях, несмотря на ампутацию обеих ног. Её избрали в национальный парламент.

Бельгийца Дени Колларда называют "Месьё Погода" за то, что он зачитывает её прогнозы на бельгийском радио. Теперь это восходящая звезда либеральной партии и кандидат в члены Европарламента.

Итальянский социолог и политолог из Лёвенского Католического университета считает, что некоторыми движит тщеславие, желание продолжить карьеру на новом поприще, а некоторые действительно хотят заниматься политикой в международнм масштабе:

«Европейский уровень интересен. Мы видим, что знаменитости обеспокоены определенными проблемами, а решения по этим проблемам принимаются на европейском уровне, - говорит Андреа Феличетти. - Кроме того, добиться своей цели, приобщиться к власти, иногда проще, если подняться над политикой национального уровня».

Этот социолог объясняет, почему избиратели готовы доверить осуществление своих чаяний людям с известными именами и большими достижениями:

«Есть основания думать так: если мужчина или женщина преуспели в своей карьере, она могут сделать это и в политике, стать хорошим политиком, решать проблемы, которые обычному человеку не по зубам».

Иногда происходит наоборот: государственные деятели вначале чего-то добьюся, а потом заставляют всех о себе говорить. Так случилось с итальянским экс-премьером Берлускони, бывшим министром финансов Греции Варуфакисом, лидером Каталонии Пучдемоном.

Для таких люди участие в выборах в Европарламнт — это способ улучшить свою репутацию и закрепиться в истории.

Польский заговор против "брексита"

Председатель Евросовета Дональд Туск, возглавлявший прежде правительство Польши, призвал жителей Лондона проголосовать за его бывшего министра финансов. Яцек Ростовский баллотируется в Европарламент от британской группы Change UK, которая выступает за сохранение членства в ЕС.

Родившийся в Лондоне Ростовский назвал своей главной задачей выиграть больше времени для народов Соединённого королевства, чтобы они успели пересмотреть своё отношение к «брекситу».

Клич бизнеса "Все на выборы!"

Заинтересованность в высокой явке на европейских выборах выразили деловые круги. «Не сидите в этот день дома, ваши голоса важны!», - заявили гражданам ЕС главы федераций работодателей и предпринимателей из Германии, Франции и Италии.

В совместном заявлении представителей бизнеса этих стран говорится, что благодаря Евросоюзу народы Европы живут в мире, свободе и процветании.

Предвыборная агитация Кончиты Вурст

Австрийский певец и гомосексуал Томас Нойвирт, известный под женским именем Кончита Вурст, призвал европейцев выйти и проголосовать за кандидатов в депутаты своего парламента. "Тогда мы будем влиять на курс Евросоюза в будущее", - заявил он в видеообращении к широкой аудитории.

Бородатый Кончита, победитель конкурса «Евровидение» 2014 года, сказал, что это будут "самые важные выборы за всю нашу жизнь".