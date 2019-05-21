Убийце из Крайстчёрча предъявят обвинения в терроризме

Подозреваемый в убийстве 51 человека в мечети Крайстчёрч будет обвинен в терроризме, заявил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш в заявлении. Трагедия в новозеландском городе произошла 15 марта 2019 г.

Как заявил глава местной полиции, убийце по имени Брентон Террант будет предъявлено обвинение в участии в террористическом акте - согласно Закону о борьбе с терроризмом от 2002 года.

Таким образом, общее число обвинений в отношении подозреваемого увеличивается ещё на 1: его уже обвинили в 51 убийстве, 40 покушениях на убийство и - теперь - в терроризме.

Полиция встретилась с семьями погибших и пострадавшими во время нападения на мечеть 15 марта, чтобы рассказать им о новом обвинении, которое выдвигают в отношении арестованного мужчины.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала нападение на две мечети "одним из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии".

Обвиняемый Брентон Террант организовал трансляцию нападения и расстрела в прямом эфире через Facebook, что побудило технологические компании присоединиться к призыву премьера Ардерн и президента Франции Эммануэля Макрона предотвращать распространение материалов экстремистского характера и призывы к терроризму с помощью Интернета.

Парламент Новой Зеландии проголосовал за запрет на полуавтоматическое и многозарядное оружие месяц спустя после вооружённого нападения на две мечети в Крайстчёрч.