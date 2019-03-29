Панихида по жертвам терактов в Крайстчёрче

"Я выбираю мир" - слова, сказанные одним из выживших в теракте в Крайстчёрче, слышны из уст многих в этот день. В пятницу в Новой Зеландии прошла общенациональная панихида по жертвам трагедии 15 марта.

Их имена зачитали на церемонии памяти в городском парке Крайстчёрча, участие в которой приняли главы государств и правительств десятков стран.

"Мы благодарим представителей мирового сообщества, всех тех, кто собрался сегодня здесь, кто поддержал Новую Зеландию, нашу мусульманскую общину. Мы просим о том, чтобы ответом на акты насилия и терроризма стало всеобщее осуждение. Мир попал в замкнутый круг, в котором экстремизм порождает экстремизм. Этому должен прийти конец", - сказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

На церемонии звучали призывы быть добрее и терпимее друг к другу во избежание повторения случившегося. Ровно две недели назад 28-летний австралиец открыл стрельбу по прихожанам двух мечетей.

Жертвами самого кровавого в современной истории Новой Зеландии нападения стали 50 человек.