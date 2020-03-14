Памятные мероприятия в Крайстчерче отменены

Власти Новой Зеландии отменили памятные мероприятия по случаю годовщины терактов в Крайстчерче из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила премьер-министр страны. По словам главы правительства, несмотря на то, что в государстве не было зафиксировано случаев передачи вируса от человека к человеку, панихида по погибшим в результате теракта в Крайстчерче 15 марта 2019 года, запланированная на воскресенье, будет отменена.

"Конечно, контролировать вирус, особенно, когда он распространяется в таких масштабах, очень трудно, поэтому мы довольны решением властей и, конечно же, помним наших братьев, друзей, которые были убиты в этом месте", - говорит этот мужчина.

Теракты в двух мечетях Крайстчерча произошли 15 марта 2019 года, в результате них погиб 51 человек, еще 50 были ранены.

Меган Вудс, министр жилищного строительства Новой Зеландии: "15 марта на самом деле - это день, когда нужно говорить об обеспечении безопасности людей: будь то меры против насилия, которое мы видели год назад, или меры, которые действительно защитят от вируса, который охватывает мир".

Тем временем стало известно, что правительство Новой Зеландии ввело дополнительные меры для защиты страны от коронавируса. С полуночи воскресенья все въезжающие на территорию государства должны принять меры к самоизоляции на 14 дней.