Крайстчёрч: расследованием теракта займётся королевская комиссия

Расследованием теракта в мечетях Крайстчёрча займется специальная королевская комиссия. Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

По ее словам, комиссия прежде всего должна проследить, какие события предшествовали трагедии. Выяснить, как преступник получил оружие, какова была роль соцсетей и как спецслужбы могли предотвратить теракт.

"Важнее всего тщательно изучить причины трагедии, добраться до истины, как такое могло произойти, и понять, была ли у нас возможность это предотвратить. В частности, как я уже говорила много раз, я хочу получить предложения и идеи, как подобные атаки можно предвидеть и пресечь на корню в будущем. Я хочу отметить, что королевская комиссия формируется для рассмотрения вопросов особо важного общественного значения. И произошедшая трагедия как раз нуждается в расследовании такого типа", – заявила на пресс-конференции Ардерн.

По версии следствия, 15 марта 28-летний австралиец Брентон Таррант открыл стрельбу по прихожанам двух мечетей Крайстчёрча. В результате погибли 50 человек, больше 40 были ранены.

Таррант был арестован. Ему предъявлено обвинение в массовом убийстве. Суд пройдет 5 апреля.