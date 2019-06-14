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Спорт

"Торонто" впервые стал чемпионом НБА

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 Ольга Кепински 
"Торонто" впервые стал чемпионом НБА
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Kelvin Kuo-USA TODAY Sports
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Кубок Ларри О’Брайена – главный трофей Национальной баскетбольной ассоциации впервые отправляется в Канаду.

Торонто Рэпторс выиграл 6-й матч финальной серии чемпионата у "Голден Стейт Уорриорз" со счетом 114:110, доведя число побед до 4, и завоевал первый в истории клуба чемпионский титул.

За восемь секунд до финальной сирены защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри при счёте 110:111 не смог попасть в корзину с трёхочковой дистанции. Этот момент оказался ключевым в поединке.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Голден Стэйт" Клэй Томпсон, набравший 30 очков. В составе "Торонто" наибольшую результативность показал защитник Кайл Лоури, набравший 24 очка.

Форвард "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф сезона. Игрок уже удостаивался этого титула в составе "Сан-Антонио Сперс" 5 лет назад.

Таким образом, Леонард стал первым игроком в истории НБА, завоевавшим этот титул, выступая за команды двух разных конференций.

Несмотря на поздний час улицы Торонто погрузились в атмосферу праздника.

Канадский клуб участвует в соревнованиях лиги с 1995 года. До этого самым высоким результатом "динозавров" был выход в финал Восточной конференции в 2016 году.