"Торонто" сравнял счёт в серии против "Милуоки"

"Торонто Рэпторс" одержал победу над "Милуоки Бакс" в четвертом матче финала Восточной конференции Национальной Баскетбольной Ассоциации и сравнял счет в серии.

Четвертая встреча противостояния завершилась со счетом 120:102

Самым результативным игроком матча стал защитник "Торонто" Кайл Лоури. В его активе 25 очков, пять подборов и шесть передач. Дабл-дабл оформил форвард хозяев Серж Ибака - 17 очков и 13 подборов.

В составе "Милуоки" лучшим по результативности стал легкий форвард Крис Миддлтон, набравший 30 очков. К ним он добавил шесть подборов и семь передач. Дабл-дабл себе в актив записал форвард "Бакс" Яннис Адетокунбо (25 очков + 10 подборов).

Счет в серии стал равный - 2:2. Следующая встреча пройдет в ночь на 24 мая в Милуоки.