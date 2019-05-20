Канны - за гендерное равенство: вручение награды Women in Motion

Канны ратуют за равенство мужчин и в женщин. Ева Лонгория, Сальма Хайек, Шарлотта Гинсбур и другие кинозвезды собрались на церемонии вручения награды Women in Motion. Приз получила китайская актриса Гун Ли. Она снялась в нескольких десятках фильмов, среди которых номинированная на "Оскар" лента "Зажги красный фонарь" режиссера Чжана Имоу:

- Думаю, мое главное качество – это то, что я никогда не сдаюсь. Неважно, о чем идет речь – о жизни или о работе, которую я очень люблю.

Гун Ли и Жан-Мишель Жарр REUTERS/Regis Duvignau

Те, кто был в тени, выходят на авансцену:

"Для меня как для трансгендера очень важно, чтобы меня окружали сильные женщины, которые рассказывают истории другим, которые хотят быть частью будущего", - говорит актриса Лейна Блум.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино REUTERS/Regis Duvignau

Среди гостей церемонии был и Ален Делон, получивший в Каннах "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф, несмотря на звучащие в его адрес обвинения в расизме, мачизме и гомофобии.

За всю историю Каннского фестиваля "Золотой пальмовой ветви" удостоилась только одна женщина-режиссер - Джейн Кэмпион за драму "Пианино". В этом году на главную награду претендуют фильмы четырех женщин.