Красный круг для Леа Сейду

Для Леа Сейду, уже ставшей не только сенсацией Каннского кинофорума несколько лет назад, но и обладательницы "Золотой пальмовой ветви" за актерскую работу, новый фильм Арно Деплешена "Боже мой!" предполагал резкую смену амплуа.
Внучка киномагната Жерома Сейду, привычная к буржуазному комфорту и шику, Леа стала неузнаваемой.
Ее сорокалетняя героиня, неприкаянная и живущая на грани нищеты, попадает в красный круг, который очерчивает полиция, ища подозреваемых в жестоком убийстве.
Деплешен выбрал Рубэ в качестве места действия ленты. Северная Франция с ее небрежным оттенком депрессивности и безысходности, становится территорией исследования того, что часто называется обыкновенным злом. И иногда - необыкновенным добром.
В Каннском форуме Деплешен участвует в пятый раз. О том, кто стал обладателем наград фестиваля, объявят в субботу, 25 мая.