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Красный круг для Леа Сейду

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 Елена Караева 
Красный круг для Леа Сейду
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Для Леа Сейду, уже ставшей не только сенсацией Каннского кинофорума несколько лет назад, но и обладательницы "Золотой пальмовой ветви" за актерскую работу, новый фильм Арно Деплешена "Боже мой!" предполагал резкую смену амплуа.

Фото Рейтер
Леа Сейду перед показом фильма "О Боже!" Арно ДеплешенаФото Рейтер

Внучка киномагната Жерома Сейду, привычная к буржуазному комфорту и шику, Леа стала неузнаваемой.

Ее сорокалетняя героиня, неприкаянная и живущая на грани нищеты, попадает в красный круг, который очерчивает полиция, ища подозреваемых в жестоком убийстве.

Деплешен выбрал Рубэ в качестве места действия ленты. Северная Франция с ее небрежным оттенком депрессивности и безысходности, становится территорией исследования того, что часто называется обыкновенным злом. И иногда - необыкновенным добром.

В Каннском форуме Деплешен участвует в пятый раз. О том, кто стал обладателем наград фестиваля, объявят в субботу, 25 мая.

Фото Рейтер
Режиссер-постановщик Арно Деплешен перед показом своей лентыФото Рейтер

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