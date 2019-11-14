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"Малыш Джо" выходит на экраны

"Малыш Джо" выходит на экраны
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  Мария Горковская 
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Попытка вырастить счастье в лаборатории оборачивается кошмаром. Ученая Элис - мать-одиночка. Она дарит своему сыну необычное растение, источник радости и блаженства. Но, оказывается, не все так просто: вместе с мировосприятием меняется и личность обладателя нового организма.

Научно-фантастическая драма "Малыш Джо" Джессики Хаузнер выходит на большие экраны в Европе.

"Биоинженер создает генетически-модифицированный цветок, который обладает антидепрессивными свойствами, делает вас счастливее - стоит только его понюхать. Но последствия не застают себя долго ждать. Я не буду вдаваться подробности. Речь идет о первом совместном кинопроизводстве Австрии и Великобритании. А, значит, это что-то особенное"- говорит актриса Эмили Бичем.

"Особенное, но вполне естественное", - уточняет Джессика Хаузнер.

Австрийский режиссер погружает зрителя в напряженную, довольно зловещую атмосферу, которая придется по вкусу поклонникам британского сериала "Чёрное зеркало".

Картина была представлена в конкурсной программе 72-го Международного Каннского кинофестиваля. Эмили Бичем, исполнительница главной роли, получила "Золотую пальмовую ветвь" как лучшая актриса: "Моя героиня просто разрывается. Она с утра до ночи на работе. У нее почти нет свободного времени. Лишь на сына, которого она всеми силами пытается осчастливить, стремится поддерживать с ним связь".

"Перед Элис встают и современные этические проблемы генной инженерии", - отмечает режиссер.

Премьера фильма в России состоится 21 ноября.

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