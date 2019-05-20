Зеленский обещает диалог, но требует санкций

"Продолжать ужесточение санкций против Российской Федерации" призвал делегацию Белого дома и Конгресса США, прибывших на церемонию инаугурации, президент Украины. Владимир Зеленский также поблагодарил американскую сторону за партнерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.

На встрече вступившего в должность Зеленского с главами иностранных делегаций в Мариинском дворце он пообещал им, что Украина в международном сообществе "станет надежной сестрой, которой все будут гордиться".

Ранее, на церемонии вступления в должность главы государства, Зеленский объявил о решении распустить Верховную раду и назначить досрочные парламентские выборы. Он также предложил правительству уйти в оставку. Среди первоочередных задач новый президент назвал борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти и установление мира в Донбассе: "И мы готовы к диалогу, - заявил он в частности. - И я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение вспех украинских пленных".

В Москве желание Киева начать диалог с темы обмена задержанными назвали "правильным": "Было бы правильно, по-христиански, начать с положения этих документов об обмене задержанными по принципу "всех на всех", - пояснил глава российского МИДа Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Донбассом прошел 27 декабря 2017 года. Киев тогда обменял 233 задержанных на 73 украинских пленных. Представители сторон

подчеркивали, что освобождение пленных не завершено и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году процесс был продолжен, но с тех пор новых договоренностей достичь не удалось.