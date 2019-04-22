Зеленский готовится к перезагрузке

Владимир Зеленский становится новым президентом Украины, а его команда уже объявила о начале работы над реформами. По словам представителя избирательного штаба Дмитрия Разумкова, советники будущего главы государства хотят «загрузить Раду работой даже под конец каденции, чтобы у них была возможность показать своим избирателям, насколько они эффективны или неэффективны».

Действующий глава государства Пётр Порошенко признал своё поражение ещё после публикации первых экзитполов. По данным Центризбиркома, Зеленский получил почти три четверти голосов. Этот результат вызывает смешанные чувства у избирателей на улицах Киева:

— Мне кажется, кардинальных изменений не будет. Надеемся, что в итоге будет только лучше.

— Я будут очень рада, если мы, избиратели, не разочаруемся, если он сумеет собрать очень профессиональную и достойную команду. А в целом это приговор нынешним политикам.

— Я была разочарована тем, что это Зеленский. Нет, лично против него я ничего не имею, но он просто не подходит на эту должность. Он не умеет говорить, он не способен просто составить слова в предложение, чего от него ещё ждать?

В ходе голосования МВД сообщало о многочисленных нарушениях избирательного законодательства, однако все они оказались незначительными, — заявила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук:

«Мы не видим оснований для того, чтобы любые нарушения, которые имели место и о которых уже вчера говорили достаточно много в оперативном ключе, имели влияние на результаты голосования».

Своей первоочередной задачей после победы на выборах Владимир Зеленский назвал возвращение на родину украинцев, которые находятся в заключении в России. Кроме того он пообещал перезагрузить Минский процесс урегулирования конфликта в Донбассе.