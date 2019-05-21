США выдали Huawei временное разрешение

Американские власти выдали корпорации Huawei разрешение, которое позволит компании на три месяца возобновить деятельность в США. Глава Huawei уже заявил, что эта лицензия не имеет для компании большого значения, поскольку китайский производитель был готов справиться со всеми ограничениями.

Днем ранее компания Google сообщила, что прекращает сотрудничество с Huawei. Таким образом китайская корпорация больше не сможет использовать систему Android в своих смартфонах.

В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не собирается развязывать технологическую войну и блокировать работу китайской компании. Сами французы настроены философски:

- Мы не так долго пользуемся одним телефоном. Через три-четыре года максимум, а обычно и вовсе через два-два с половиной мы покупаем себе новый смартфон.

- Хотелось бы, чтобы они меня предупредили, потому что я ничего об этом не знала. Но я не думаю, что-то сильно изменится. Хотя признаюсь, было бы гораздо лучше, если бы мне об этом сказали заранее. Я только что купила этот телефон.

На прошлой неделе Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США. Компания Huawei была включена в "черный список". Американские власти подозревают корпорацию в шпионаже против США.