Франция бросила налоговый вызов США?

Парламент Франции бросил вызов США, приняв законопроект о налогообложении крупных технологических компаний с ежегодными доходами более 750 млн евро, 25 млн из которых было получено во Франции. Цифровой налог должен принести в казну страны 400 млн евро, но в то же время может усилить напряженность между Вашингтоном и Европейским союзом. Закон напрямую затрагивает таких американских технологических гигантов как Google, Apple и Facebook.

В настоящее время интернет-компании декларируют большую часть прибыли в штаб-квартирах, обходя вниманием страны, где не имеют физических офисов, но все же ведут свой бизнес.

Французы заявляют, что отменят налог, если аналогичная мера будет согласована на международном уровне.

Дональд Трамп уже поручил главе Торгового представительства США Роберту Лайтхайзеру начать расследование, подобное тому, что было проведено по отношению к Китаю и привело к масштабной торговой войне между двумя странами.

Организация экономического сотрудничества и развития заинтересована в международной регуляции цифрового налогообложения и проводит многосторонние дискуссии. США заявили, что продолжат участвовать в этих обсуждениях, но организуют свою экспертизу.

Франция – не единственная европейская страна, обратившая внимание на налоговый дисбаланс. Подобные законопроекты готовят Великобритания, Испания, Италия и Австрия. Если внедрить цифровой налог на территории всего Евросоюза, то это может принести в казну около 5 миллиардов евро в год. Для этого решение должны поддержать все страны-члены ЕС.