Противники евроскептиков митингуют перед выборами в Европарламент

Сразу в нескольких странах Европы прошли акции под лозунгами против популистов и евроскептиков в ЕС. В столице Хорватии Загребе не допустить усиления ультраправых призывал претендент на пост главы Еврокомиссии, кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер. «Популисты — это не решение проблем Европы, и это становится все более очевидным после последних событий, свидетелями которых мы стали», — говорил он.

Своего однопартийца Вебера на предвыборном митинге в Загребе поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Она говорила, что важно сохранить единство, которое не будет ущемлять интересы отдельных стран.

То, что у нас есть общие ценности, значит, что мы все гордимся нашими странами, но в то же время мы хотим построить Европу. Патриотизм и Европейский Союз не противоречат друг другу. Национализм — враг европейского проекта. И это, дорогие друзья, мы должны хорошо понимать в последние дни перед европейскими выборами. Ангела Меркель канцлер Германии

Акции против евроскептиков прошли также в Румынии и Польше. В Варшаве на многотысячной демонстрации звучали, в том числе, лозунги против правящей партии «Право и справедливость», которую оппозиция обвиняет в стремлении разорвать отношения с ЕС. К акции в польской столице присоединился председатель Европейского Совета Дональд Туск:

_«Голосуя за Европу и за сильную Польшу в Европе, вы также голосуете за свободную, демократическую Польшу. Без страха, без принуждения, без презрения к другим. Сегодня это важнейшая гарантия свободы для Польши, гарантия ее безопасности. Все в ваших руках!»

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Согласно соцопросам, на выборах в Европарламент правящая в Польше партия «Право и справедливость» имеет шанс занять первое место с незначительным отрывом от оппозиционной «Европейской коалиции».