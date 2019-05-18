Марши против популизма

В преддверии выборов в Европарламент сразу в нескольких странах митинги проводят противники популизма. В Хорватию на такое мероприятие прибыл лидер европейских консерваторов Манфред Вебер.

Он призвал собравшихся не голосовать за ультраправых, напомнив о министре внутренних дел Италии Маттео Сальвини и главе французского Национального объединения Марин ле Пен, которые в субботу вместе проводили митинг в Милане.

Манфред Вебер, Европейская народная партия:

«Популизм — не решение для Европы. Это становится всё более и более очевидно. И это не столько вопрос Австрии, сколько вопрос Милана».

В Румынии к сторонникам оппозиционной Национальной либеральной партии присоединился президент страны Клаус Йоханнис. Он напомнил собравшимся, что одновременно с европейскими выборами в Румынии состоится референдум о реформе системы правосудия.

В Польской столице сторонники ряда оппозиционных партий провели марш в поддержку общеевропейских ценностей. Партии входят в состав коалиции «Польша в Европе». Участники марша раскритиковали позицию правящей партии Право и справедливость», которая, по мнению либералов, придерживается общеевропейских ценностей лишь на словах.

Гжегож Схетына, партия «Гражданская платформа»:

«Мы были и остаёмся на правильной стороне. Мы всегда будем на стороне конституции и верховенства закона, мы всегда будем против беззакония. Мы — за Польшу и за её жителей, а не за партийную касту. 26-го мая мы вместе пойдём на выборы и вместе победим. Свободная Польша в свободной, сильной Европе».

Крупнейшие фракции европарламента — консерваторы и социал-демократы считают рост ультраправых и популистских настроений угрозой европейскому единству.