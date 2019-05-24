Европейские выборы: в Нидерландах лидируют левоцентристы

В Нидерландах Партия труда, представляющая левый центр, согласно данным экзитполлов, лидирует по числу поданных голосов на выборах в Европарламент. По предварительным результатам, соратники первого заместителя главы Еврокомиссии Тиммерманса, получают пять из 26 мандатов депутатов, представляющих Нидерланды.

Франс Тиммерманс прокомментировал предварительные итоги голосования: "Я уже говорил о том, что во многих странах, входящих в ЕС, есть потребность в ином союзе. В Евросоюзе, который борется с изменениями климата, в Евросоюзе, который внимателен к нуждам общества, в Евросоюзе, который заставит крупные компании платить в полной мере полагающиеся по закону налоги".

Партия нынешнего премьер-министра Марка Рютте - Народная партия за свободу и демократию, получает четыре места, столько же - у "Христианско-демократического призыва".

Крайне правый "Форум за демократию", лидировавший до выборов в опросах общественного мнения, получил, по данным тех же экзитполлов Ipsos, чуть больше 11 % голосов. Это - три депутатских мандата.

Ультраправые из Партии свободы Герта Видлдерса - не более 4 % голосов, они потеряли три из имевшихся у них четырех мест в Европарламенте.

Явка на выборах составила около 40%.