Акции против национализма в Германии

Десятки тысяч противников ультраправых организаций и евроскептиков приняли участие в акциях протеста в Германии. На неделю до выборов в Европарламент они захотели сказать «нет» национализму. Только в Кёльне на демонстрацию вышли, по оценкам полиции, более 14 тысяч человек. Организаторы заявляют о 45 тысячах участников. Аналогичные акции прошли в Берлине, Франкфурте, Гамбурге и Мюнхене.

Карты перетасованы, и на этот раз не в пользу радикальных националистов и правых экстремистов, таких как Австрийская партия свободы и Альтернатива для Германии, которая хочет присоединиться к ней в Европарламенте и сформировать политическую группу вместе с расистом Сальвини. Всё это теперь будет перетасовано. Хайо Функе Политолог, участник акции протеста

Акции в Германии стали частью кампании “против национализма”, которая в эти выходные охватила сразу несколько европейских стран. Такие митинги и шествия проходили в Польше, Румынии, Хорватии и Австрии. Одна из заявленных задач этих выступлений — в преддверии европейских выборов обратить внимание жителей Европы на угрозу, которую, по мнению организаторов, представляют евроскептики и ультраправые партии. «Тревожно, как много правых партий не только в Германии, но и во всей Европе. Надо извлечь уроки из истории, поэтому мы обязаны идти на выборы, выступать против правых и проводить демонстрации», — объясняют активисты.

Выборы в Европарламент пройдут в период с 23 по 26 мая. Согласно последним опубликованным опросам, крупнейшие фракции могут потерять десятки мандатов, которые достанутся итальянскому «Движению пяти звёзд», французскому «Национальному объединению», венгерской «Фидес» и «Альтернативе для Германии».