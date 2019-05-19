Милан: "за" и "против" Маттео Сальвини

Свой родной город Милан избрал вице-премьер Италии и глава партии "Лига" Маттео Сальвини для масштабного субботнего митинга, в котором приняли участие лидеры и ведущие представители практически всех популистских, правых и националистических партий Европы.

После нескольких месяцев переговоров новая политическая семья сформирована. Её амбиции - исторический прорыв на грядущих европейских выборах, цель - стать по меньшей мере третьей силой Европарламента и изменить Европу.

Называться крайне- или ультра-правыми участники митинга в Милане категорически отказываются:

"Здесь нет никаких крайне-правых. Здесь говорят о политике здравого смысла. Экстремисты - это те, кто правит Европой уже 20 лет, а она всё беднеет. 26 мая мы идем брать Европу, мы идем эту Европу изменить", - заявил Маттео Сальвини, отметив, что "журналисты могут, как это у них принято" называть его взамен "популистом" или "суверенитистом".

Соратники итальянской "Лиги" - "Партия свободы" Австрии, бельгийский "Альянс" и "Партия свободы" Нидерландов, глава которой Герт Вилдерс также прибыл в Милан. Здесь и лидер "Национального объединения" Франции (бывшего "Национального фронта") Марин Ле Пен, которая обратилась к собравшимся по-итальянски:

"Дорогие друзья, наш долг - всем вместе написать будущее Европы. 26 мая мы совершим революцию здравого смысла во всей Европе!"

А вот премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Милане не было. Он публично поддержал Сальвини, но отказывается от сотрудничества с Ле Пен. Правящая в Польше партия "Право и справедливость" также не участвовала в митинге, но приехали представители нескольких небольших партий из восточного блока, такие как болгарская "Воля" и "Сме Родина" из Словакии.

Гости Сальвини столкнулись в Милане и с далеко не радушным приёмом. В тот же день здесь прошли манифестации под лозунгом "Нет популизму!" Такие же плакаты вывесили со своих балконов и окон тысячи жителей города. Один из них говорит:

"Я решил вывесить этот плакат, потому что пришло время в открытую сказать им "Довольно"! Пусть они читают это на наших лицах и на фасадах домов. Потому что этот министр и его правительство нас не представляют. Нужно, чтобы голоса несогласных звучали всё громче".

Из Милана передаёт корреспондент Euronews Джорджия Орланди:

"Эти плакаты против Маттео Сальвини показывают отношение к его политике части жителей Милана - города, откуда он всё начинал. Это голос простых миланцев, с которыми нынешний министр внутренних дел не раз встречался и разговаривал".