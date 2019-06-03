Джузеппе Конте ставит ультиматум популистам

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригрозил уйти в отставку, если два его партнера по коалиции не прекратят вражду. Конте собрал пресс-конференцию, чтобы после нескольких месяцев ссор внутри коалиции популистов выдвинуть ультиматум. Он призвал своих союзников Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини ответить, готовы ли они продолжить работу и сохранить большинство в парламенте.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии

"Если нет четкого понимания, нет ответственности, о которой я просил, и если поведение не последовательно, то со всей прозрачностью, с которой я всегда пытался действовать и в соответствии с конституционными процедурами, я готов передать свой мандат президенту Республики"

Лидер популистского движения "Пять звезд" Луиджи Ди Майо и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини не признают себя виновниками разногласий.

Обе стороны ссорились по многочисленным поводам: от крупных инфраструктурных проектов и иммиграции до исторического значения национальных праздников.

Вражда усилилась после европейских выборов, по результатам которых Лига получила 34 процента голосов, вдвое больше, чем "Пять звезд". Это породило слухи о том, что Сальвини может отказаться от своего партнера по коалиции.