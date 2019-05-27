Европейские выборы: популизм и единая Европа

Произошёл ли в ряде стран ЕС всплеск национализма, о котором столько говорили, или некоторые избиратели просто устали от традиционных политических партий?
Марин Ле Пен, лидер крайне правого "Национального объединения", обошедшей на выборах в Европарламент президентскую партию Эммануэля Макрона, оценивает происшедшее так: "Закат традиционных партий и противостояние между "Национальным объединением" и партией "Вперёд, республика" подтверждает, что политическая сцена разделена сейчас между националистами и глобалистами, именно это доминирует в нашей политической жизни, и так будет продолжаться".
Итоги голосования оказались неудачными для Макрона. Он стремился представить ЕС как способ решить хотя бы частично экономические и социальные проблемы Франции.
В соседней с Францией Италии избиратели вновь подтвердили доверие ультраправой Лиге Маттео Сальвини. Его поддерживают за жёсткую позицию по вопросу иммиграции (которая вызывала неудовольствие в Брюсселе).
В Венгрии также лидером стала правящая партия ФИДЕС, которую возглавляет премьер-министр Орбан.
ФИДЕС и Лига, как сообщается, рассматривают возможность создания альянса в Европарламенте.
Поддержку избирателей получила и правящая польская партия "Право и справедливость".
В Германии тем временем крайне правым не удалось добиться впечатляющего результата, хотя позиции партии Ангелы Меркель и пошатнулись: второе место на выборах получили "зеленые", традиционно имеющие политический вес в стране.
Если в Европарламенте баланс сил и качнется в сторону крайне правых, это не окажется столь внушительным, как предсказывали.