Сальвини собрал евроскетиков в Милане

Мусульманские фанатики представляют главную угрозу для Европы сегодня. Такое мнение выразил глава МВД Италии Маттео Сальвини на созванной им в Милане встрече партий с популистским уклоном из различных стран ЕС. Как пояснил Сальвини, это делается для координации усилий в борьбе за электорат в преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут в мае.

"Самую большую угрозу для Италии и всей Европы в целом представляет мусульманские террористы и фанатики - это главное. Есть также крайне правые и крайне левые радикалы, но к счастью их не так много, они в меньшинстве и их удается держать под контролем", - заявил Сальвини, отвечая на вопросы журналистов.

Сам он категорически отказывается причислять сторонников своей партии "Лига" к крайне правым. Аналогичную позицию выразил и лидер немецкой партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен: "Мы придерживаемся исключительно мирных методов. Мы глубоко убежденные демократы и верим, что изменений можно достичь только демократическим путем. А главное, чего мы хотим - это сильной Европы".

Пока европейские популисты сверяли часы в Милане, наблюдатели тем временем отметили тот факт, что на встречу не приехала Марин Ле Пен, глава французского "Национального объединения". По всей видимости, двусторонней встречи с Сальвини на минувшей неделе ей оказалось вполне достаточно.

Также в Милан решил не ехать венгерский премьер Виктор Орбан, лидер партии "Фидес". По мнению аналитиков, он вступать в альянс не собирается, хотя по своей риторике Орбан весьма близок Сальвини: он тоже выступает против приема мигрантов в ЕС и за снижение роли Брюсселя в европейских делах.