ЧМ по футболу среди женщин: Франция ждет гостей

Франция готовится к Чемпионату мира по футболу среди женщин. Во вторник 14 мая главный трофей состязаний начал путешествие по девяти городам страны, в которых пройдут турниры. Отправная точка - одна из начальных школ двадцатого округа Парижа, где были представлены талисман, кубок и мяч.

Эруан Ле Прево, глава оргкомитета: "Иностранных фанатов будет очень много. Сюда в большом количестве приедут американские поклонники футбола, а также болельщики из Нидерландов. Например, на матч Валансьене уже распроданы все билеты. Там ожидается порядка 13 000 голландцев. Кроме того, на чемпионат съедутся любители футбола из Великобритании. В 2014 году мы предполагали, что стадионы на 90% будут заполнены французами. Но сейчас оказалось, что 40% болельщиков - иностранные гости".

Чемпионат мира по футболу среди женщин стартует 7 июня в Париже и завершится через месяц в Лионе. В финальной части турнира примут участие 24 сборные.