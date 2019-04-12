Женский бокс: "Пусть теперь говорят кулаки"

Почитатели женского бокса готовятся к поединку, который может стать историческим. На ринге в Атлантик-Сити сойдутся чемпионка по версии WBO Кристина Хаммер и обладательница высших титулов WBC, WBA и IBF Кларисса Шилдс. Перед боем спортсменки по традиции встретились лицом к лицу на совместной фотосессии с трофеями.

Когда я побью Кристину Хаммер в субботу, я хочу, чтобы все здесь, каждая служба новостей, каждый корреспондент, все, кто когда-либо сомневался во мне… Я хочу, чтобы ваши заголовки звучали так: «Шилдс прибила Хаммер». Кларисса Шилдс чемпионка WBC, WBA и IBF

В официальном Instagram Кристины Хаммер после фотосессии и пресс-конференции появилось сообщение с ответными оскорблениями в адрес Шилдс. «Пусть теперь говорят кулаки», — написано в обращении к сопернице.

Победительница субботнего боя в Атлантик-сити станет абсолютной чемпионкой мира и первой в истории обладательницей престижного пояса журнала «Ринг».