Женский бокс: "Пусть теперь говорят кулаки"

Почитатели женского бокса готовятся к поединку, который может стать историческим. На ринге в Атлантик-Сити сойдутся чемпионка по версии WBO Кристина Хаммер и обладательница высших титулов WBC, WBA и IBF Кларисса Шилдс. Перед боем спортсменки по традиции встретились лицом к лицу на совместной фотосессии с трофеями.
В официальном Instagram Кристины Хаммер после фотосессии и пресс-конференции появилось сообщение с ответными оскорблениями в адрес Шилдс. «Пусть теперь говорят кулаки», — написано в обращении к сопернице.
Победительница субботнего боя в Атлантик-сити станет абсолютной чемпионкой мира и первой в истории обладательницей престижного пояса журнала «Ринг».