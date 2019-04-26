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Спорт

Женщина рассудит "Амьен" и "Страсбург"

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 Мария Горковская 
Женщина рассудит "Амьен" и "Страсбург"
Авторское право
REUTERS/Yves Herman/File Photo
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Впервые матч высшего дивизиона чемпионата Франции рассудит женщина. Стефани Фраппар назначена главным арбитром встречи мужских команд "Амьен" и "Страсбург" в это воскресенье.

С 2014 года она работала на матчах национальной Лиги 2. Этим летом Фраппар выступит в качестве главного судьи и на ряде игр женского Чемпионата мира-2019, который пройдет во Франции.

Фраппар первая у себя на родине, но не в мире. В 2017 году Бибиана Штайнхаус стала первой женщиной-арбитром, которая обслуживала матч немецкой Бундеслиги между берлинским клубом "Герта" и бременским "Вердером".

 

 

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