Женщина рассудит "Амьен" и "Страсбург"

Впервые матч высшего дивизиона чемпионата Франции рассудит женщина. Стефани Фраппар назначена главным арбитром встречи мужских команд "Амьен" и "Страсбург" в это воскресенье.

С 2014 года она работала на матчах национальной Лиги 2. Этим летом Фраппар выступит в качестве главного судьи и на ряде игр женского Чемпионата мира-2019, который пройдет во Франции.

Фраппар первая у себя на родине, но не в мире. В 2017 году Бибиана Штайнхаус стала первой женщиной-арбитром, которая обслуживала матч немецкой Бундеслиги между берлинским клубом "Герта" и бременским "Вердером".