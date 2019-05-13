Австралия: на гребне волны

Гавайский спортсмен Нэйтан Флоренс одержал победу в рамках Red Bull Cape Fear - соревнования по экстремальному серфингу, которое прошло на юго-западном побережье австралийского островного шатата Тасмания.

Участники турнира укрощали мощную и непредсказуемую волну Shipstern Bluff (Шипстерн Блаф). Она закрывется не правильной формой, а как получится. Стенка волны разделяется на ступеньки и коллапсирует в произвольных местах. Серферы называют Shipstern Bluff одним из самых сумасшедших спотов в мире.

Не только прекрасно отработанные навыки, но и везение требуется на то, чтобы оседлать волну, проехать по ней и не упасть....