Звезды мирового скейтбординга покатались под Эйфелевой башней

Рампы, рейлы, фанбоксы и вид на Эйфелеву башню: парижская площадь Трокадеро на два дня превратилась в скейт-парк. 36 звезд мирового скейтбординга собрались во французской столице на соревнования Red Bull Paris Contest.

Организаторы воссоздали на площадке элементы семи культовых скейт-спотов Парижа, включая фигуры с набережной Берси.

За успехами спортсменов следили более 3,5 тыс. болельщиков.

Поддержать скейтеров пришел и бразильский футболист Неймар, который сейчас играет за ПСЖ, и устроил на площадке диджей-сет. Его подруга и соотечественница Летиция Буфони заняла на турнире первое место среди женщин. На второй и третьей строчке — японка Аори Нисимура и француженка Шарлотта Им.

У мужчин пьедестал возглавил американец Тревор Маккланг, вырвавший победу у француза Орельена Жиро. На третьем месте — занявший на Олимпиаде в Токио четвертую строчку Венсан Милу.