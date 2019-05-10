Сирийская армия заняла Калаат Аль-Мадик

Бойцы сирийской армии в четверг установили контроль над стратегическим городом Калаат Аль-Мадик и населенными пунктами в его окрестностях, расположенными к северо-западу от Хамы, которые служили форпостами повстанцев.Таким образом, правительственные силы продолжают освобождать окраины одноименной провинции, прилегающей к Идлибу с юга.

Тем временем многие мирные жители, спасаясь, вынуждены были покинуть свои дома. Международная комиссия ООН по расследованию событий в Сирии осудила эскалацию конфликта в этой стране, назвав ее крупнейшей с прошлого лета.

Ханни Мегалли, член международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии: "Мы считаем, что все стороны конфликта в Сирии виновны в грубых нарушениях прав человека и военных преступлениях. И дело не в том, что мы мягко относимся к какой-то определенной стороне. Мы действительно потрясены тем, что все стороны проигнорировали международные гарантии, проигнорировали защиту гражданских лиц ради политической выгоды или военной выгоды в этом конфликте, который продолжается в Сирии".

Тем временем в российском МИД заявили, что Москва совместно с сирийскими правительственными войсками будет продолжать реагировать на вылазки террористов в Идлибе. По словам дипломатов, "все это происходит в координации с турецкой стороной, поскольку речь идет о реализации меморандума от 17 сентября прошлого года". Российские представители утверждают, что "этот район нуждается в крупной освободительной операции, указывая на ряд последних инцидентов на линии фронта, ухудшающуюся гуманитарную ситуацию и широкое присутствие там террористических бандформирований".