"Торговая война не минует никого"

"Торговые переговоры США с Китаем проходят в благоприятном ключе, но Вашингтону не следует торопиться заключать соответствующее соглашение с Пекином," - так Дональд Трамп прокомментировал в Twitter'е вступившее в силу в пятницу утром решение американской администрации поднять пошлины с 10% до 25% на китайские товары на общую сумму в 200 млрд долларов.

И хотя объем европейского экспорта в США и КНР был и остается значительным, а экспортеры ЕС выиграют от повышения тарифов в краткосрочной перспективе, торговые войны неминуемо нанесут ущерб мировой экономике и, следовательно, европейским компаниям, убеждены аналитики.

"В данной ситуации Европа может лишь сказать миру: никто не должен мстить, никто не должен следовать по пути США, лучше всего сесть за стол переговоров под эгидой ВТО," - говорит Алисия Гарсия-Эрреро, старший научный сотрудник института "Брейгель".

Несмотря на новость, ведущие азиатские биржи (Шанхайская, Шэньчжэньская и Гонконгская) закончили день в позитивном ключе. Российский же рынок просел: рубль упал по отношению к доллару и евро, опустились и котировки ведущих компаний (в том числе Русал, Северсталь, Роснефть, Аэрофлот и Сбербанк).