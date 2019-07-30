Критика как вступление к переговорам

Дональд Трамп снова обрушился с критикой на КНР в день, когда американская делегация прилетела в Шанхай, чтобы начать новый раунд переговоров по окончанию торговой войны.

Президент США выразил недовольство тем, что Китай не выполняет обещание увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции в качестве жеста доброй воли для урегулировании спора в сфере торговли. "Моя команда ведет с ними (китайской стороной - прим.ред.) переговоры, но в конце концов они изменяют сделку в свою пользу", - написал он в Твиттере.

Трамп также предупредил Пекин, что тому не следует затягивать торговые переговоры с Вашингтоном в надежде, что на следующих президентских выборах победят демократы, готовые пойти на уступки. Он предупредил, что в случае его переизбрания, Белый дом займет гораздо более жесткую позицию на торговых переговорах с КНР.

"Долгосрочные проблемы все еще существуют, - говорит Джефф Мун, бывший помощник торгового представителя США в Китае. - Это, например, вопросы промышленной политики, интеллектуальная собственность, вынужденная передача технологий, субсидии для государственных предприятий. Все эти вопросы так и остаются без решения, и ключевой момент заключается в том, возобновятся ли переговоры через три месяца и вернутся ли стороны к 150-страничному документу, который обсуждали в последние несколько месяцев, или пойдут в другом направлении".

Последний, 11-й раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином по урегулированию торговых споров. состоялся в первой половине мая в американской столице, но затем диалог зашел в тупик. 10 мая США ввели дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму в 200 миллиардов долларов, повысив ставку с 10 % до 25 %. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тысяч товаров из США на сумму в 60 миллиардов долларов.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ председатель Госсовета выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.