Перемирие в торговой войне между США и Китаем. Дональд Трамп решил отложить до середины декабря введение многомиллиардных пошлин на товары из Поднебесной.

Отвечая на вопросы журналистов, американский президент пояснил, что в начале недели состоялись продуктивные переговоры с Пекином и что китайское руководство продемонстрировало готовность заключить сделку в интересах обеих сторон. Помимо этого Трамп отметил, что хочет избежать негативных последствий для экономики США, например, на фоне рождественских распродаж, которые начинаются осенью.

Новый транш 10-процентных пошлин на товары из Китая общим объемом $300 млрд должен был вступить в силу 1 сентября. Речь шла о мобильных телефонах, ноутбуках, игровых приставках, но также о товарах широкого потребления, в том числе сельского хозяйства и животноводства.

Таким образом американцы пошли на уступки, предоставляя льготный период для данных товаров, чтобы избежать каких-либо сбоев или повышения цен на внутреннем рынке, то есть для американских потребителей.