Хеврон разделенный

Хеврон - крупнейший город в южной части Западного берега реки Иордан и единственный, где израильские поселения находятся внутри самого города. С 1997 года Хеврон разделен на две части. 80 % процентов территории города находятся под контролем Палестинской национальной администрации, 20 % — под контролем израильской армии. 40 000 палестинцев живут рядом с восемьюстами поселенцами. Тесная близость между двумя общинами создает ежедневные конфликты.

Моника Пинна, Euronews: "То, что вы видите позади меня - Пещера Патриархов. Это не только священное место для иудаизма, христианства и ислама, но и место, наполненное исторической символикой. Именно здесь мы начнем наше путешествие по Хеврону".

Наш гид - бывший сержант израильской армии, а ныне член неправительственной организации ветеранов Израиля "Нарушить молчание", разоблачающей суровые реалии повседневной жизни на оккупированных палестинских территориях.

Моника Пинна, Euronews: "Этот город стал сценой двух массовых убийств. Как эти события повлияли на отношения между палестинцами и израильтянами и изменили их?"

Ахия Шац: "В 1929 году произошли погромы, в результате которых здесь были убиты 67 евреев. В 1994 году была бойня. Поселенец пришедший сюда, открыл стрельбу и убил 29 палестинцев, молящихся в мечети. Погромы 29-го года питают движение поселенцев, которые говорят - мы евреи, такие, как евреи, которые были здесь убиты, и нам позволено делать здесь все, что мы хотим. А бойня 94-го сформировала здесь реальность для палестинцев".

Теракт в 1994 году, совершенный крайне правым поселенцем Барухом Гольдштейном, привел к принципу разделения, согласно которому вокруг поселений по соображениям безопасности строятся крупные пустые буферные зоны.

Ахия Шац: "Все районы, выделенные пурпурным цветом, - это территории, на которых палестинцам не разрешено ездить. Пунктиром выделены места, где палестинцам не разрешается открывать магазины. А все красные зоны - это то, что мы называем "стерильными зонами", территории, где палестинцам не разрешается ездить и даже ходить".

Мы вошли в "стерильную зону". Главная улица, называемая улицей Шухада, когда-то была оживленным палестинским рынком в самом сердце Старого города. Теперь здесь все изменилось.

Ахия Шац: "Это похоже на пятую авеню Хеврона. И правда в том, что здесь все опустело. Почему? Из соображений безопасности. Мы стерилизуем территорию, чтобы поселенцы могли продолжать жить. Поселенцы вторгаются в места, где они не имеют права находиться. А затем приходят военные и охраняют их".

Euronews: "На оккупированных территориях солдат просят обозначить их присутствие. Что это значит?"

Ахия Шац: "Сделать так, чтобы их присутствие ощущалось. Это один из основных инструментов. Это своего рода доктрина для контроля оккупированных территорий: чтобы дать понять, что наше присутствие - это способ заставить население нас бояться. Таким образом мы сможем контролировать их лучше".

Более 1800 предприятий были закрыты в центре города. Входные двери и ворота были заварены, независимо от того, жили там еще палестинцы или нет. Остались только пять семей, бросивших вызов комендантскому часу, насилию и преследованию.

"Несмотря на решетку, в меня все равно попадают камни. Посмотрите сюда, здесь полно камней. Поселенцы становятся там и бросают камни в дом. Когда эта входная дверь была закрыта, соседи сделали отверстие в стене, чтобы я могла входить и выходить. Мы должны помогать друг другу", - говорит эта женщина.

Один из последних палестинских жителей на улице Шухада также жалуется на нападения поселенцев и спонтанные ночные вторжения военных. Он рассказал нам, что Израиль усиливает контроль над палестинскими жителями, чтобы вынудить их покинуть этот район.

Зидан Шарабати, палестинский житель: "С 1994 года и до сегодняшнего дня они постепенно закрывают территорию, устанавливают здесь новые контрольно-пропускные пункты, новые въезды. День за днем они приближаются к нам и продолжат это делать, пока мы не задохнемся. Cегодня любой из нас, кто хочет сюда войти, должен получить специальный номер на свое удостоверении личности. Я вам покажу. Если у вас нет такого номера, вы не сможете пройти через контрольно-пропускной пункт".

Ежедневные конфликты между израильскими поселенцами, солдатами и палестинскими гражданскими лицами заканчиваются столкновениями, которые могут перерасти от простых потасовок даже до убийств. Израильский информационный центр по правам человека на оккупированных территориях "Бецелем" заявляет, что израильская сторона действует безнаказанно.

Агай Эль-ад, "Бецелем": "Насилие со стороны поселенцев - постоянный фактор жизни на оккупированных территориях на Западном берегу. В многочисленных случаях убийств палестинцев и в случаях, связанных с силами безопасности, в 97 процентах, по нашим данным, расследование либо даже не было начато, либо, даже если оно открыто, никто не будет привлечен к ответственности. Никто не предстанет перед судом".

Израильтяне в поселении Кирьят-Арба недалеко от Хеврона и живущие в самом городе жалуются на систематические нападения со стороны палестинцев, использующих ножи и камни. За последние 10 лет на Западном берегу палестинцами были убиты 60 израильских гражданских лиц. Более 400 гражданских палестинцев были убиты израильскими военными или гражданскими.

Ноам Арнон, Еврейская община Хеврона: "Мы осуждаем любое насилие. Мы против любого насилия. И если это произошло - я не уверен, что это было именно так - но если это произошло, мы это осуждаем. Я надеюсь, что улица Шухада будет открыта, когда весь город снова откроется. Нельзя помещать евреев в это гетто, евреи подвергаются нападениям со стороны террористов из окрестностей, которые в них стреляют. А потом они говорят, что эта улица должна быть открыта для свободного передвижения, в том числе - и для террористов".

Хеврон больше, чем какое-либо другое место на Западном берегу реки Иордан, демонстрирует сложность разделения земли между палестинцами и израильтянами и то, насколько далека возможность достижения мира.