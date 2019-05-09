Полуфинал Лиги Европы: расклад перед ответными матчами

В четверг станут известны обладатели путёвок в финал Лиги Европы. Одну из них разыграют между собой лондонский "Челси" и франкфуртский "Айнтрахт".

Англичане, хоть и сыграли вничью с немцами в первом полуфинальном матче - 1:1, - имеют небольшое преимущество - гол на выезде:

"Будет непросто, потому что нам предстоит играть с очень опасной командой, в чём мы убедились в первом матче. Они весьма динамичны, они агрессивны в отборе. Они опасны в атаке тем более, если им удаётся найти свободную для этого зону, а особенно в контратаке. Нас ждёт опасный матч", - пояснил Маурицио Сарри, главный тренер "Челси".

Последние девять домашних встреч "синие" выиграли, но в этом матче им придётся сражаться без травмированного полузащитника Н'Голо Канте.

А "Айнтрахт" выйдет на поле "Стэмфорд Бридж" после тяжёлого поражения от "Байера" в Бундеслиге. Но мотивации "орлам" не занимать: на кону первый за почти 40 лет финал крупного европейского турнира.

Уже второй сезон подряд до стадии 1/2 финала Лиги Европы доходит "Арсенал". В первой игре лондонский клуб на домашнем поле выиграл у "Валенсии" со счётом 3:1, хотя и уступал по ходу матча.

Впрочем, "летучие мыши" в своих силах уверены. По словам наставника, стены домашнего стадиона "Месталья" должны помочь им отыграться и продолжить борьбу за трофей.