СВПД: Тегеран объявил о снятии "добровольно взятых обязательств"

Тегеран официально уведомил пять стран - Британию, Германию, Россию, Китай и Францию о прекращении выполнения некоторые "добровольно взятые обязательств" в рамках "ядерной сделки". Такова реакция Исламской республики на - цитата - "неспособность других участников соглашения, в частности, Евросоюза, противостоять давлению США".

Накануне французская "Фигаро" ссылаясь на источник в Елисейском дворце, сообщала, что Парижу бы не хотелось, чтобы подобное объявление было сделано, но если это произойдет, то Франция будет вынуждена вновь ввести против страны европейские санкции".

Как явствует из слов главы иранского внешнеполитического ведомства Джавада Зарифа, такова реакция Исламской республики на "неспособность других участников соглашения, в частности, Евросоюза, противостоять давлению США".

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф Фото Рейтер (архив)

Влиятельная французская "Фигаро", со своей стороны, ссылаясь на источник в Елисейском дворце, приводит цитату: "Нам бы не хотелось, чтобы подобное объявление было сделано, но если это случится, то мы будем вынуждены обратиться к пунктам соглашения и вновь ввести против страны общеевропейские санкции".

Соглашение было подписано четыре года назад, оно ограничивало ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Год назад президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из договора об отказе Ирана от ядерной программы, и США расширили свои санкции против него. С 1-го мая уже этого года все государства, импортирующие из Ирана нефть и продукты ее переработки, должны ожидать штрафных мер в свой адрес со стороны Вашингтона.

Дональд Трамп и его помощник по национальной безопасности посол Джон Болтон Фото Рейтер (архив)

В ночь на понедельник Белый дом объявил, что в Ормузский пролив направляется авианосная ударная группировка и группа бомбардировщиков.

Об этом сообщил помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтона называют главным архитектором политики США в отношении Ирана Фото Рейтер (архив)

Авианосец "Авраам Линкольн" взял курс на Ормузский пролив Фото Рейтер (архив)

Палуба авианосца "Авраам Линкольн" Фото Рейтер (архив)

А Тегеран тогда же пообещал мобилизовать все ресурсы, в том числе использовать так называемый "серый рынок", для продажи нефти, преодолев таким образом санкции США.