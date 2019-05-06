"С безжалостной силой": сигнал Ирану от США

Соединённые Штаты направят тактические бомбардировщики и авианосец "Авраам Линкольн" во главе ударной группы военно-морских сил к берегам Ирана в зону ответственности Центрального командования.

В распространённом в воскресенье заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона говорится, что это ответ "на ряд нарастающих тревожных признаков и предупреждений", а также " сигнал властям Тегерана" о том, что любое посягательство "на интересы США и их союзников будет встречено с безжалостной силой". При этом Болтон отметил, что Вашингтон "не стремится к войне с Ираном, но готов ответить на нападение".

В последнее время градус напряжённости в американо-иранских отношениях неуклонно растёт. В конце апреля президент Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки иранской нефти, а месяцем ранее сообщил о намерении внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции. В ответ иранский парламент признал Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) террористической группировкой, а сами Соединённые Штаты - "государством-спонсором терроризма".