"Черное золото" Ирана сеет раздор

Решение официального Вашингтона о не продлении временных разрешений на импорт иранской нефти, выданных в конце прошлого в том числе Китаю и Турции, вызвало резкое недовольство в Анкаре.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу охарактеризовал этот шаг, как "неверный со всех сторон. Он не обоснован с политической точки зрения, он сомнителен с этической точки зрения. И он совсем никуда не годится с точки зрения поддержания нормальных торговых отношений, поскольку противоречит международным законам".

С похожим заявлением выступил и Пекин. От лица властей заявление сделал представитель МИД

Гэн Шуан: "Китай и Иран сотрудничают открыто и законно. Это нужно уважать. Правительство Китая будет всеми силами защищать интересы своих компаний".

Иранский МИД, со своей стороны, заявил, что в отношении Вашингтона будут приняты - цитата - "ответные меры". Накануне цены на нефть отреагировали ростом на 2,5%, за баррель Brent готовы были платить почти $74.