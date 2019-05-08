В австрийской столице открывается выставка «Не дай забыть».

Итальянский фотограф немецкого происхождения Луиджи Тоскано путешествовал по нескольким странам, включая Германию, Израиль, Россию, США и Украину, встречаясь с пережившими Холокост. Результат — более 200 фотопортретов.

Александр ван дер Беллен, президент Австрии:

«Это всегда происходит одинаково: какие-то люди начинают считать себя „особенными“ на словах и в политике. Наш долг — всегда обращать внимание на такие процессы, чтобы вовремя заметить начало изменений и вовремя восстать против них».

Выставка путешествует по миру уже несколько лет, в каждой стране пополняясь новыми портретами.