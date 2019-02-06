Конгресс США спел "Happy Birthday" пережившему холокост

Во время послания Дональда Трампа о Положении дел в стране Конгресс США поздравил пережившего Холокост мужчину с 81 днем рождения, спев для него "Happy Birthday".

Джуда Самет оказался среди приглашенных в зал Конгресса США президентской четой. Семьдесят лет назад, он провел в нацистском концлагере 10 месяцев. В октябре прошлого года мужчина выжил при нападении на синагогу "Дерево жизни" в Питтсбурге, когда преступник, открывший стрельбу, убил 11 человек.

После того, как президент сообщил, что у Джуды день рождения, присутствующие в зале запели традиционное американское поздравление. Трамп улыбнулся и начал дирижировать спонтанно возникшим "оркестром" указательными пальцами.

"Для меня бы они не пели, Джуда", - отметил он.