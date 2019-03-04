Помогал ли Пий XII нацистам? Ватикан откроет секретные архивы

Папа Франциск пообещал рассекретить ватиканские архивы времен Второй мировой войны. Доступ к этим материалам хотели получить еврейские общины. Их представители подозревают, что папа Пий XII закрывал глаза на Холокост, поскольку отказывался выступать с его публичным осуждением. В адрес понтифика звучали обвинения в пособничестве нацистам в истреблении евреев. В Ватикане, в свою очередь, заявляют, что Пий XII, наоборот, помог спасти тысячи евреев, в том числе укрывая их за стенами города-государства.

Папа Франциск подчеркнул, что церковь не боится истории. По словам понтифика, многие относятся к наследию Пия XII с предубеждением.

Доступ к архивам будет открыт 2 марта следующего года. Франциск пояснил, что дата была выбрана неслучайно: именно в этот день в 1939 Пий XII взошел на папский престол. Римско-католическую церковь он возглавлял вплоть до самой смерти. Умер Пий XII в 1958 году.