Джокович в Мадриде начал с победы

Новак Джокович начал выступление на мадридском «Мастерсе» с победы над американцем Тейлором Фритцем. На это сербу понадобилось 65 минут и две партии: 6:2, 6:4.

Джокович выигрывал турнир в Мадриде дважды: в 2011 и 2016 годах. А накануне он стал пятым в истории теннисистом, которому удаётся удерживать звание первой ракетки мира 250 недель подряд. Рекорд принадлежит швейцарцу Федереру: 310 недель.

В другом матче второго тура Стэн Вавринка обыграл француза Пьера-Уга Эрбера: 6:2, 6:3. Теперь швейцарец встретится с аргентинцем Гвидо Пелье, который победил россиянина Даниила Медведева: 6:2, 1:6, 6:3.