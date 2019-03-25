Джокович и Кирьос покоряют Майами

Первая ракетка мира Новак Джокович не без труда вышел в четвертый круг турнира в Майами.
Препятствием на пути сербского теннисиста мог оказалась аргентинец Федерико Дельбонис.
Встреча с 83 ракеткой мира, продолжавшаяся 2 часа, завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:1 в пользу Джоковича.
Путь за титулом серб продолжит в матче с 22-м сеяным из Испании Роберто Баутистой-Агутом.
Также в четвертый круг турнира вышел Ник Кирьос.
Австралиец устроил очередной шоу-матч в игре с 44-й ракеткой мира Душаном Лайовичем из Сербии. Несколько подач, выполненных без подброса, ознаменовали уверенную победу со счётом 6:3, 6:1.
В следующем матче Кирьос встретится с Борной Чоричем из Хорватии.