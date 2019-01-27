Серб Новак Джокович выиграл Australian Open, победив в финале испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:2, 6:3. Для Джоковича это рекордная, 7-я победа в Мельбурне. Кроме того первая ракетка планеты уже имеет на своем счету 15 титулов на турнирах "Большого шлема". Больше только у Надаля и Роджера Федерера.

Новак Джокович подтвердил звание первой ракетки мира. В финале Открытого чемпионата Австралии сербский теннисист одержал уверенную победу над испанцем Рафаэлем Надалем.

Встреча продолжалась чуть более двух часов. Итоговый счет составил 6:3, 6:2, 6:3. Джокович не оставил Надалю ни единого шанса и это при это при том, что до финала испанец не проиграл ни одного сета на турнире.

Для Джоковича победа в Открытом чемпионате Австралии стала седьмой по счету - что является рекордом. Швейцарец Роджер Федерер одерживал победу в Мельбурне шесть раз.

В целом же для сербского теннисиста нынешний титул стал 15-м в турнирах серии Большого шлема и третий подряд. Больше только у Надаля (17) и Роджера Федерера (20).

В субботу победительницей Открытого чемпионата Австралии стала японка Наоми Осака.