Медведев обыграл Джоковича

Победой российского теннисиста Даниила Медведева завершился его поединок с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Мастерса», прошедшем в пятницу в Монте-Карло. В первом сете Медведеву дважды удалось взять чужую подачу, завершив его со счётом 6:3. Второй сет закончился со счётом 4:6 в пользу сербского спортсмена – двукратного чемпиона Монте-Карло. В итоге в третьем сете Медведев выиграл со счётом 6:2. Это стало первой победой 23-летнего россиянина над Джоковичем, с которым до этого трижды встречался на корте. Теперь Даниилу Медведеву предстоит встреча с другим сербским спортсменом Душаном Лайовичем, , она состоится 20 апреля.